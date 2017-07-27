У ЄС вирішили залишити ХАМАС у списку терористичних організацій

Суд Європейського Союзу вирішив залишити палестинський ісламістський рух ХАМАС у списку терористичних організацій. Водночас він прибрав з нього збройне формування зі Шрі-Ланки "Тигри визволення Таміл-Іламу". Відповідне рішення ухвалили у середу, 26 липня, воно опубліковане на сайті Суду ЄС.

Судді відхилили рішення Загального суду від 2014 року, згідно з яким Рада ЄС не мала достатніх доказів для того, щоб продовжувати замороження активів ХАМАСу та "Тигрів визволення Таміл-Іламу". Суд загальної юрисдикції визнав, що рішення про збереження обох організацій у списку радше було засновано на інформації зі ЗМІ та інтернету, а не на встановлених фактах, як повідомляє DW.

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Що стосується ХАМАСу, то Суд ЄС не погодився з цим. "Рада ЄС може залишити особу або організацію в списку, якщо дійде висновку, що зберігається ризик участі особи або організації у терористичній діяльності", - йдеться в повідомленні суду.

У той же час Суд ЄС вирішив, що збройне формування зі Шрі-Ланки необхідно виключити з європейського списку терористичних організацій. Суд наголосив, що Рада ЄС не надала аргументів, що "Тигри визволення Таміл-Іламу", попри військову поразку в 2009 році, й надалі мають намір продовжувати теракти. Тому Суд ЄС постановив скасувати рішення про замороження рахунків руху між 2011 і 2015 роками.

ХАМАС був внесений Євросоюзом у список терористичних організацій в 2001 році, а "Тигри визволення Таміл-Іламу" - у 2006-му.