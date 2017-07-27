Трамп підпише нові санкції проти Росії - ЗМІ
Джерела в Адміністрації Трампа додали, що президент неохоче приступив до виконання законопроекту.
Президент США Дональд Трамп, швидше за все, підпише нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР. Про це повідомляє The Associated Press, посилаючись на джерела в адміністрації Трампа.
Джерела наголошують, що американський президент, швидше за все, підпише санкції проти РФ, попри суперечки довкола бюрократії.
«Зіткнувшись з майже одностайною двопартійною підтримкою законопроекту як в Палаті представників, так і в Сенаті, президент вважає, що його руки зв'язані», - пише видання.
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Джерела додали, що президент неохоче приступив до виконання законопроекту, навіть після того, як він був переглянутий на минулому тижні, щоб включити деякі зміни, які американські і європейські компанії прагнули забезпечити, щоб ділові угоди не були зірвані новими санкціями.
Також повідомляється, що Трамп в приватному порядку висловив розчарування у зв'язку з можливістю Конгресу обмежити владу Білого дому з питань національної безпеки, заявивши, що це ускладнює зусилля з координації з союзниками, особливо в Європі, які застосовують інший підхід до санкцій.
Як повідомляв УНІАН раніше, американські законодавці дійшли згоди з ухвалення Сенатом законопроекту щодо введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР. Про це заявив глава сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер.
"Я радий оголосити, що ми досягли домовленості, яка дозволить нам відправити санкційний законопроект на стіл президента", - розповів він.
Сенат готовий перейти до схвалення санкцій проти Росії та Ірану, а також щодо Північної Кореї, розроблених Палатою представників та включених до законопроекту. Після голосування сенаторів за законопроект його ще повинен буде підписати президент США Дональд Трамп.