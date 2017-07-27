Трамп підпише нові санкції проти Росії - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп, швидше за все, підпише нові санкції проти Росії, Ірану та КНДР. Про це повідомляє The Associated Press, посилаючись на джерела в адміністрації Трампа.

Джерела наголошують, що американський президент, швидше за все, підпише санкції проти РФ, попри суперечки довкола бюрократії.

«Зіткнувшись з майже одностайною двопартійною підтримкою законопроекту як в Палаті представників, так і в Сенаті, президент вважає, що його руки зв'язані», - пише видання.

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Джерела додали, що президент неохоче приступив до виконання законопроекту, навіть після того, як він був переглянутий на минулому тижні, щоб включити деякі зміни, які американські і європейські компанії прагнули забезпечити, щоб ділові угоди не були зірвані новими санкціями.

Також повідомляється, що Трамп в приватному порядку висловив розчарування у зв'язку з можливістю Конгресу обмежити владу Білого дому з питань національної безпеки, заявивши, що це ускладнює зусилля з координації з союзниками, особливо в Європі, які застосовують інший підхід до санкцій.

Як повідомляв УНІАН раніше, американські законодавці дійшли згоди з ухвалення Сенатом законопроекту щодо введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР. Про це заявив глава сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер.

"Я радий оголосити, що ми досягли домовленості, яка дозволить нам відправити санкційний законопроект на стіл президента", - розповів він.

Сенат готовий перейти до схвалення санкцій проти Росії та Ірану, а також щодо Північної Кореї, розроблених Палатою представників та включених до законопроекту. Після голосування сенаторів за законопроект його ще повинен буде підписати президент США Дональд Трамп.