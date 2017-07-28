Британський художник створює картини з тюлю (відео)

09:48, 28 липня 2017
Світ
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Майстер обрав для створення полотен дуже незвичний матеріал.

Портрети та пейзажі художник створює з тканини / фото Mirror

Британський художник Бенджамін Шайн створює шедеври з тюлю, озброївшись лише праскою та інколи голкою з ниткою.

"Мені подобається робити що-небудь з одного шматка. Тюль - це та унікальна тканина, яка не просто створює зображення, а плаває у ньому", - розповів художник.

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Шейн багато років працював у будинках моди, таких як Galliano та Givenchy. Близько 10 років тому він почав опановувати незвичну техніку, коли випадково помітив гру тіні та світла на тканині. Відтоді відшліфував свої навички і тепер створює надлегкі полотна – від портретів до пейзажів. На створення одного шедевру у майстра йде приблизно 50-100 годин.

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