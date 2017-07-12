Китайський художник бореться за мир на планеті неймовірною "зброєю" з паперу (відео)

Китайський дизайнер Чі Хунбо робить неймовірні скульптури. У його колекції – фігури людей, паперові кулі, пістолети, штурмові гвинтівки.

Художник сподівається, що його скульптури змусять людей задуматися про мир. З різних видів паперової зброї він створив квітковий сад. Дизайнер склеює вузькі смужки паперу, потім обрізає їх і надає виробу форму. Ця технологія схожа на створення традиційних китайських ліхтариків.

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Всі паперові скульптури можна розтягувати і стискати, як гармошку. Художник доводить, що навіть зі звичайного паперу можна створити цілу історію, в якій немає місця війні.