Іран успішно провів запуск космічної ракети-носія

Іран провів успішне випробування запуску ракети, яка може вивести супутник на орбіту, повідомляє DT.ua з посиланням на Reuters.

"Космічний центр Імама Хомейні офіційно відкритий успішним випробуванням космічного апарату Симорг (Фенікс). Симорг може розмістити супутник вагою до 250 кг (550 фунтів) на орбіті 500 км (311 миль)", - йдеться в повідомленні державного телебачення.

Читайте такожТегеран різко розкритикував нові санкції США

Перший стаціонарний стартовий комплекс Ірану знаходиться на Національному космодромі імені Імама Хомейні", в якому здійснюються всі етапи підготовки, запуску і контролю супутників.

Технічне оснащення нового космодрому відповідає сучасним стандартам і остаточної фази здатний виводити супутники на низьку опорну орбіту.

Наголошується, що запуск ракети може викликати додаткову напруженість у відносинах з США.

Як повідомляв УНІАН раніше, Іран оголосив про початок нового ракетного проекту, незважаючи на загострення відносин з США.

Так, міністр оборони країни Хосейн Дехган заявив на урочистій церемонії, що починається виробництво ракети "Сайяд-3", дальність польоту якої складе 27 кілометрів. За словами міністра, вона зможе вражати бойові літаки, "безпілотники", крилаті ракети та гелікоптери.