У Гельсінкі п'яний чоловік в'їхав у натовп на автомобілі (фото)

У столиці Фінляндії чоловік за кермом легкового автомобіля врізався в натовп. В результаті одна людина загинула, ще кілька були поранені, повідомляє фінська поліція. Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Як повідомляється в "Твіттері" поліції Гельсінкі, четверо поранених перебувають у критичному стані, вони доставлені в лікарню.

Водій затриманий, він виявився громадянином Фінляндії, приблизно 50 років, які перебували у стані сп'яніння, повідомляє поліція. Його поки не допитували.

Читайте такожУ Франції дві людини на мотоциклі відкрили вогонь по людях: є жертва і поранені - ЗМІ

Причини, що спонукали його до цього, поки не ясні.

В останні роки екстремісти часто використовують автомобілі при здійсненні нападів. За даними британської поліції виконавці теракту на Лондонському мосту, що стався 3 червня цього року намагалися взяти в оренду 7,5-тонна вантажівка, але їм не вдалося.