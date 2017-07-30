Бомбардувальники США пролетіли над Корейським півостровом у відповідь на ракетні випробування КНДР

Американські бомбардувальники В-1В пролетіли над Корейським півостровом. Як повідомляє ВВС США, така дія викликана недавнім ракетним випробуванням Північної Кореї. Про це повідомляє Reuters.

У заяві США говориться, що політ B-1B, проведений у суботу, був прямою відповіддю на випробування ракет "Hwansong-14". Згідно із заявою, бомбардувальники злетіли з американської авіабази в Гуамі, також до них приєдналися японські і південнокорейські винищувачі.

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"Північна Корея, як і раніше, є загрозою для регіональної стабільності", - сказав в заяві командувач Тихоокеанськими ВПС генерал Терренс Дж. О'Шонессі.

Нагадаємо, що в суботу, 29 липня, Північна Корея заявила про другий успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Hwansong-14". Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском ракети опівночі з п'ятниці на суботу і заявив, що це було «суворим попередженням» для Сполучених Штатів.