Віце-президент заявив, що і за Трампа США продовжать змушувати Росію платити за агресію

За президентства Дональда Трампа США продовжать притягувати Росію до відповідальності за її дестабілізуючі дії у інших країнах. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс під час виступу перед силами безпеки Естонії в Таллінні, передає радіо Свобода.

Читайте такожВіце-президент США назвав Росію головною загрозою для країн Балтії«Президент Трамп закликав Росію припинити дестабілізаційні дії в Україні й деінде, а також зупинити підтримку ворожих режимів Північної Кореї й Ірану. За президента Трампа США продовжать притягувати Росію до відповідальності за її дії. І ми закликаємо європейських союзників і друзів робити так само», – сказав Пенс. Він додав, що для поліпшення відносин зі США і зняття санкцій Росія має припинити дестабілізаційні дії.

«Перевагою для США є конструктивні відносини з Росією, що базуються на співпраці, на спільних інтересах. Росія також заявляла, що хотіла б нормалізувати свої відносини зі США. На жаль, минулого тижня Москва вдалася до радикального кроку щодо скорочення дипломатичної присутності США в Росії. Президент Трамп чітко дав зрозуміти: Америка відкрита для кращих відносин із Росією, але президент і наш Конгрес єдині в посланні: поліпшення відносин і зняття санкцій у першу чергу вимагатиме від Росії скасування дій, що призвели до запровадження санкцій», – заявив віце-президент США.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував за підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.