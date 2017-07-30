США співпрацюватимуть із союзниками у питанні нових антиросійських санкцій - Тіллерсон

Сполучені Штати заявили про намір співпрацювати зі своїми партнерами у питанні нових санкцій проти Росії, за які до цього проголосував Конгрес, передає Deutsche Welle.

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«Ми будемо тісно працювати з нашими друзями та союзниками, щоб гарантувати, що наші сигнали Росії, Ірану та Північній Кореї зрозуміють ясно», - йдеться в заяві державного секретаря Сполучених Штатів Америки Рекса Тіллерсона, оприлюдненій на сайті Держдепу у суботу, 29 липня.

Також він зазначив, що Вашингтон хотів би покращення відносин з Москвою.

«Ми сподіваємося, що між нашими двома країнами буде співпраця щодо головних глобальних питань, і що ці санкції більше не будуть потрібні», - заявив Тіллерсон.

Для досягнення цього очільник зовнішньополітичного відомства США очікує відповідних дій від Москви.

«Майже одностайне голосування за законопроект про санкції відображає рішучу волю американського народу, який хоче, щоб Росія зробила кроки для поліпшення відносин зі Сполученими Штатами», - зауважив державний секретар США.

Нагадаємо, у Євросоюзі неодноразово критикували намір США запровадити нові санкції. У Берліні в першу чергу занепокоєні тим, що Вашингтон може застосувати ці обмежувальні заходи проти європейських компаній, задіяних у енергетичних проектах з Росією, наприклад, "Північному потоці-2".