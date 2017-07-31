Дуже скоро Трамп підпише закон про нові санкції проти Росії – Пенс

17:07, 31 липня 2017
Політика
855 0

Віце-президент США Майк Пенс підтвердив зобов’язання США щодо захисту союзників по НАТО.

Майк Пенс / REUTERS

Віце-президент США Майк Пенс, який сьогодні прибув із візитом до Естонії, заявив про те, що голова Білого дому Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Про це Пенс повідомив у своєму Twitter.

«На знак нашої прихильності, дуже скоро, Дональд Трамп підпише закон щодо посилення та кодифікації санкцій США проти Росії», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожДестабілізуючі дії Росії в Україні та підтримка злодійських режимів неприйнятні - Пенс

Також Пенс прокоментував нещодавнє рішення Кремля вислати американських дипломатів. «Нещодавні дипломатичні дії, зроблені Москвою, не призведуть до стримування зобов’язань США щодо нашої безпеки, наших союзників та волелюбних націй», – зазначив Пенс.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент США Майк Пенс підтвердив можливість розгортання системи ПО Patriot в Естонії. 


 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Дипломатична війна між США і Росією
Теги: #нові санкції США проти Росії#Пенс у Естонії