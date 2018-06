Дуже скоро Трамп підпише закон про нові санкції проти Росії – Пенс

Віце-президент США Майк Пенс, який сьогодні прибув із візитом до Естонії, заявив про те, що голова Білого дому Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Про це Пенс повідомив у своєму Twitter.

«На знак нашої прихильності, дуже скоро, Дональд Трамп підпише закон щодо посилення та кодифікації санкцій США проти Росії», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожДестабілізуючі дії Росії в Україні та підтримка злодійських режимів неприйнятні - Пенс

In a sign of our commitment, very soon, @POTUS will sign legislation to strengthen and codify the U.S' sanctions against Russia. #VPinEuropepic.twitter.com/hVzeimPi0H