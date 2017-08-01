Пентагон стурбований планами Туреччини купити зенітні комплекси С-400 у РФ

США піддали критиці плани Туреччини придбати у Росії зенітні комплекси С-400. Про це повідомляє DW.

"Ми хочемо, щоб наші партнери по НАТО, купуючи озброєння, одночасно робили інвестиції в наш альянс", - заявив у понеділок, 31 липня, представник Пентагону Джефф Девіс.

Девіс висловив стурбованість, що придбання Анкарою російського зброї може створити складнощі для військового взаємодії всередині НАТО. У той же час покупка "операційно-сумісного обладнання, в цілому, хороша ідея", - додав він.

Читайте такожНові антитерористичні рейди в Туреччині: за тиждень затримано понад тисячу осіб

З середини липня Туреччина веде переговори з Росією про купівлю зенітних комплексів С-400. Сума угоди може скласти 2,5 млрд доларів. Два комплекси можуть бути поставлені з РФ вже в 2018 році, а ще два планується провести в самій Туреччині. Як повідомлялося раніше, російські комплекси будуть несумісні з оборонними системами НАТО, однак вони не будуть підлягати обмеженням, що накладаються Північноатлантичним альянсом.