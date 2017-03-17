У Грузії заявили про розміщення Росією додаткових ракетних комплексів С-300 в Абхазії

Про це повідомляє Грузія Online. Джанелідзе також прокоментував розпорядження, прийняте президентом Росії кілька днів тому, згідно з яким т. зв. військові частини окупованої т. зв. Південної Осетії увійшли до складу російських збройних сил.

"З точки зору об'єднання військових сил т. зв. Південної Осетії, це ще раз підтверджує політику Росії, яка орієнтована на фактичну анексію, і не орієнтована на безпеку у світі. А також інформація, нещодавно поширена у зв'язку з додатковим введенням в Абхазію комплектів зенітно-ракетних систем типу S 300. Зрозуміло, наша політика орієнтована на забезпечення миру. За підтримки наших партнерів і міжнародного співтовариства ми все зробимо, щоб з боку Російської Федерації було забезпечено повага міжнародного права і принципів", - заявив він.

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Також повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін дозволив військовим з Південної Осетії служити в російській армії.

Як відомо, у ніч на 8 серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність цих двох грузинських регіонів і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру, визнають ці регіони територією Грузії, окуповані Росією. За офіційними даними грузинської влади, унаслідок подій 2008-го загинули понад 400 людей, більше 2 тисяч були поранені.