ЗМІ назвали кількість загиблих військових РФ в Сирії, яка перевищує офіційні дані (фото)

В Сирії з початку року загинули як мінімум 40 російських військових. При цьому у Міноборони РФ повідомляли лише про 10 загиблих. Про це пише Reuters.

Видання повідомляє, що відомості про загиблих російських військових отримали від рідних та близьких військових, а також від офіційних осіб в місцях проживання бійців.

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Зокрема, з початку року у Сирії загинули 21 приватний військовий фахівець і 17 військових з Росії.

Зокрема, кількість загиблих за сім місяців 2017 року перевищують російські втрати в Сирії за попередні 15 місяців, які, за оцінкою видання, коштували життя як мінімум 36 росіянам.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Сирії в результаті обстрілу загинув журналіст Халед Хатіб, який співпрацював з російським каналом RT.

"Телеканал RT повідомляє про загибель свого кореспондента, Халіда аль-Хатіба, який був убитий сьогодні, 30 липня", - йдеться в повідомленні на арабській версії сайту. За їхнімі даними, кореспондент загинув під час висвітлення бойових дій сирійської армії.