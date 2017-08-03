Північна Корея шантажує США ескалацією своєї військової загрози

КНДР шантажує США для ескалації військової загрози. Про це повідомляє Xinhuanet із посиланням на заяву Центрального корейського інформаційного агентства.

Повідомляється, що Пхеньян заявив, що другий запуск міжконтинентальної ракети мав попередити США.

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«На жаль, США досі думають, що їхній військовий блеф буде працювати», - сказав представник Північної Кореї, додавши, що «Будь-яка форма військової загрози або шантажу з боку США ніколи не може налякати КНДР і, навпаки, вона тільки подвоїть рішучість корейської армії і людей знищити ворога», - сказав представник.

Як повідомляв УНІАН раніше, держдепартамент США закликали американців залишити КНДР до 1 вересня.

"Тим, хто знаходиться в Північній Кореї за паспортом США необхідно залишити країну до того, як почне діяти обмеження на поїздки американців в КНДР 1 вересня", - йдеться в заяві Держдепу.