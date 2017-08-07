Якщо Кім Чен Ин закриє ядерні програми: Тіллерсон розповів про готовність США до діалогу із КНДР

США готові до діалогу із Північною Кореєю, якщо Пхеньян припинить тестування балістичних ракет. Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон на саміті азійських лідерів, передає ABC News.

"Найкращим сигналом, який Північна Корея може дати нам про готовністб до переговорів - це припинення запуску цих ракет", - сказав Тіллерсон, додавши: "Це відбувається не так: дайте мені 30 днів, і ми готові говорити. Це не так просто. Йдеться про їхнє ставлення щодо наближення до діалогу з нами".

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На запитання скільки часу має пройти після припинення цих тестів для того, щоб розпочаkися переговори, Тіллерсон відповів: "Ми дізнаємося, коли побачимо (що вони припинилися. - Ред.)".

Як повідомляв УНІАН раніше, Північна Корея має намір нарощувати свій ядерний арсенал і дати жорстку відповідь США і введеним проти неї санкціям ООН.

Пхеньян називає введені обмеження замахом на його суверенітет, яке здійснили США в надії ізолювати країну. Також КНДР заявила, що не має наміру обговорювати питання ядерного роззброєння до тих пір, поки зберігається загроза з боку США. Крім того, Пхеньян звинуватив Вашингтон у ворожих діях.