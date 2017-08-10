У Лондоні двоповерховий автобус врізався в магазин (фото, відео)
Водій автобуса госпіталізований, медики надали допомогу шести постраждалим пасажирам.
Двоповерховий автобус врізався в будівлю магазину на південному заході Лондона. Про це повідомляє Sky News.
За попередньою інформацією, інцидент стався сьогодні вранці. Водій автобуса госпіталізований, медики надали допомогу шести постраждалим пасажирам.
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На місці події працюють рятувальники, медики і поліція. Можлива причина інциденту поки не вказується.
Також повідомляється про те, що зараз поліцейські перекрили дорогу Лавендер Хілл, де сталася аварія.
Double-decker bus has crashed into a shop in Lavender Hill in London.#BREAKING#London— Adetutu Balogun (@Tutsy22) 10 серпня 2017 р.
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Як повідомляв УНІАН, у Тернополі зіткнулися тролейбус і БРДМ. Водій громадського транспорту не надав перевагу в русі бойовій розвідувально-дозорній машині.