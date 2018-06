У Лондоні двоповерховий автобус врізався в магазин (фото, відео)

Двоповерховий автобус врізався в будівлю магазину на південному заході Лондона. Про це повідомляє Sky News.

За попередньою інформацією, інцидент стався сьогодні вранці. Водій автобуса госпіталізований, медики надали допомогу шести постраждалим пасажирам.

На місці події працюють рятувальники, медики і поліція. Можлива причина інциденту поки не вказується.

Також повідомляється про те, що зараз поліцейські перекрили дорогу Лавендер Хілл, де сталася аварія.

Double-decker bus has crashed into a shop in Lavender Hill in London.



pic.twitter.com/0netLIGAJF