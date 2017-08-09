У Тернополі зіткнулися тролейбус і БРДМ (фото)

У Тернополі зіткнулися тролейбус та бойова розвідувально-дозорна машина (БРДМ), ніхто в результаті не постраждав. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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Інформація про дорожньо-транспортну пригоду надійшла сьогодні близько 18 години на лінію «102» від мешканця обласного центру. Чоловік повідомив, що на вулиці Бродівська у Тернополі зіткнулися тролейбус та БРДМ.

«На місце події виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій громадського транспорту не надав перевагу у русі бойовій розвідувально-дозорній машині, яка належить одному з підрозділів ГУНП в області. Службовий транспорт рухався у супроводі поліцейського авто з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом», - йдеться у повідомленні.На місці події працюють слідчі та працівники патрульної поліції.