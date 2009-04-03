Міська рада в Каталонії засудила Голодомор в Україні

Міська рада міста Санта Сусанна (Каталонія) ухвалила резолюцію про засудження Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, згідно з резолюцією, ухваленою 26 березня, “у 2007 році виповнилася 75-а річниця страшної української національної трагедії – Голодомору, внаслідок якого загинуло та постраждало 14 мільйонів осіб. Незважаючи на міжнародне визнання цього факту, згадана рана не загоюється. Ми не повинні забувати про фізичні розправи над громадянським населенням для того, щоб захистити права, свободи та ідеали людей й висловити своє засудження тоталітарного режиму”.

“Українські дослідники історії підтверджують, що голод не був викликаний ані природними, ані соціальними факторами, а політичними мотивами. Основною метою Голодомору було встановлення тоталітарного державного контролю над усіма верствами населення для викорінення традицій та знищення культури українського народу. За своїм масштабом й антиукраїнською спрямованістю Голодомор став знаряддям масового знищення тоталітарного режиму Сталіна проти вільних українських селян – соціальної основи нації”, зазначається у резолюції.

У 2003 р. у зв’язку із 70-ю річницею геноциду українського народу Асамблея Об’єднаних Націй визнала національною трагедією події 1932-1933рр., які відтоді називаються на міжнародному рівні Голодомором.

Іспанія “особливо чутлива до відновлення історичної пам’яті, оскільки також впродовж років була жертвою франкістської диктатури й репресій. Пам’ятати – це моральний обов’язок не тільки по відношенню до тих, хто пережив такі жахливі часи в історії України, але це потрібно й заради сьогодення та майбутнього людства, щоб помилки та страхіття минулого не повторилися. Ми вшановуємо, перш за все, тих, хто боровся, виявляв супротив та загинув, захищаючи свої права на життя та людську гідність, оскільки наступні покоління мають пам’ятати про цих людей та про їхню долю”.

Парламент Каталонії ухвалив інституційну Декларацію у зв’язку з 75-ю річницею Голодомору в Україні з метою вшанування пам’яті жертв серед населення України внаслідок Голодомору 1932-1933рр. та одностайно засудив будь-які прояви геноциду або попрання прав людини сьогодні та у майбутньому.

З огляду на це, міська рада міста Санта Сусанна більшістю голосів закликала продовжувати роботу в ім’я мирного співіснування народів і висловила засудження цього ганебного злочину проти громадянського населення.

Також міська рада прийняла рішення повідомити про прийняття цієї резолюції автономний уряд - „Женералітат”, парламент Каталонії та Генеральне консульство України в Барселоні.