Молдова обирає парламент: Придністров'я не голосує

Молдова обирає парламент, а разом з ним і решту політичного олімпу. Адже, за місцевими законами, саме депутати призначають президента та членів уряду, передає 5 канал.

У діючому парламенті головує Комуністична партія, їй же опитування і прогнозують перемогу на сьогоднішніх виборах. Основні суперники комуністів - дві ліберальні партії та Альянс "Наша Молдова". За прогнозами, вони наврядчи наберуть багато голосів, та все ж подолають шести-відсотковий бар`єр і відберуть у Компартії декілька крісел.

Загалом, за 101 місце у парламенті борються майже дві тисячі кнадидатів від 12-ти партій.

Голосування відбувається на всій території республіки, окрім Придністров`я.

А у прикордонному селищі Коржова вибори зірвали невідомі молодики. Три сотні чоловіків заблокували дільницю та забрали урну для голосування.