В Індії 60 дітей померли через брак кисню у лікарні

На півночі Індії у лікарні в провінції Уттар-Прадеш померли як мінімум 60 дітей. Приичною цього є те, що запаси повітря в апаратах штучного дихання не поповнювалися через несплату по рахунках, пише ВВС.

Зазначається, що діти померли за 5 днів. Більшість загиблих були новонародженими або хворими енцефалітом.

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Представник муніципалітету визнав, що у постачальника сталася "проблема з оплатою", але заявив, що смерть настала з "природних причин", так як багато хто з дітей були у важкому стані.

Міністр охорони здоров'я штату Сідхартха Натх Сінгх також заперечував, що масову смерть спричинив брак кисню.

У місцевих ЗМІ назвали подію бійнею. У штаті заявили про початок розслідування.

Як повідомляв УНІАН раніше, щонайменше 30 дітей, у тому числі новонароджених, померли в лікарні в північній індійському штаті Уттар-Прадеш менш ніж за 48 годин, через що місцева влада ініціювала там перевірку.

Усі смертельні випадки в державному медичному коледжі в місті Горакпур відбулися 10 і 11 серпня: постраждалі перебували у палатах інтенсивної терапії та звичайних педіатричних палатах, а також таких, де лікували енцефаліт.