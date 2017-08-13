Поки Трамп у відпустці: в Білому домі вперше з 1940-х проводять капремонт (фоторепортаж)

Користуючись відсутністю президента США Дональда Трампа, який зараз перебуває у відпустці, в офіційній резиденції американських президентів - Білому домі - вперше з 1940-х років вирішили провести ремонт. Про це пише "Російська служба ВВС".

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Так зараз виглядає знаменитий Овальний кабінет. Робочий стіл, зроблений в XIX столітті з дощок британського вітрильника "Резолют", з нього винесли.

У ході реконструкції в Білому домі встановлять нову комп'ютерну систему, нову систему кондиціонування, вентиляції та опалення, а також замінюють сходинки Південного портика.

Видання зазначає, що минулого тижня Трамп нібито назвав Білий дім смітником (сам він згодом заперечив ці слова, приписані йому сайтом Golf.com). Цей вислів, напевно, не цілком справедливий, але особняк дійсно трохи зносився.

Президента цими днями в Білому домі немає. Він відпочиває в своєму приватному гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі.