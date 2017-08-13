У Білому домі є люди, які хочуть усунути Трампа - Скарамуччі

Колишній директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі, який залишив посаду через 10 днів після призначення, дав перше інтерв'ю після звільнення.

У розмові з ABC News він заявив, що в Білому домі є люди, які прагнуть позбутися від Дональда Трампа, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Що зараз відбувається у Вашингтоні: президент не є представником політичного істеблішменту, тому з якоїсь причини люди прийняли рішення, що хочуть його позбутися", - сказав Скарамуччі ведучому телеканалу Джорджу Стефанопулосу.

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За словами Скарамуччі, у Вашингтоні, у тому числі в Білому домі, є люди, які "не обов'язково сприяють інтересам президента чи його порядку денному".

Журналіст попросив колишнього голову прес-служби Трампа назвати конкретні імена. За словами Скарамуччі, він вже "назвав кілька імен", після чого в Білому домі відбулися стратегічні перестановки.

Скарамуччі також зазначив, що Трампу необхідно залучити до роботи "більше лоялістів", щоб продовжувати працювати за своїм порядком денним.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня було оголошено про призначення Ентоні Скарамуччі директором з комунікацій Білого дому, що спричинило за собою відставки прес-секретаря Шона Спайсера та керівника апарату Райнса Прібуса. Посада Прібуса дісталася Джону Келлі, який до цього керував міністерством внутрішньої безпеки.

Серія перестановок у Білому Домі завершилася відставкою Скарамуччі, який встиг попрацювати на своїй посаді всього 10 днів.