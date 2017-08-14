У Парижі евакуювали вокзал через фрагмент бомби Другої світової в сумці пасажира
Небезпечний предмет пасажир планував взяти з собою на поїзд до Лондона.
У Парижі служби безпеки евакуювали пасажирів Північного вокзалу. Причиною став виявлений в сумці одного з пасажирів фрагмент бомби Другої Світової, повідомляє РБК з посиланням на The Telegraph.
Евакуація вокзалу викликала затримку у відправленні поїздів і масові черги.
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За даними видання, служби безпеки виявили в сумці одного з пасажирів підозрілий предмет. Як з'ясувалося пізніше, це був фрагмент бомби часів Другої Світової.
Як пише Evening Standart, небезпечний предмет пасажир планував взяти з собою на поїзд до Лондона.
Видання з посиланням на слова очевидців повідомляє, що поліція провела контрольований підрив підозрілої сумки, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.