У Парижі евакуювали вокзал через фрагмент бомби Другої світової в сумці пасажира

У Парижі служби безпеки евакуювали пасажирів Північного вокзалу. Причиною став виявлений в сумці одного з пасажирів фрагмент бомби Другої Світової, повідомляє РБК з посиланням на The Telegraph.

Евакуація вокзалу викликала затримку у відправленні поїздів і масові черги.

Читайте такожУ лондонському метро спалахнула пожежа, є постраждалі

За даними видання, служби безпеки виявили в сумці одного з пасажирів підозрілий предмет. Як з'ясувалося пізніше, це був фрагмент бомби часів Другої Світової.

Як пише Evening Standart, небезпечний предмет пасажир планував взяти з собою на поїзд до Лондона.

Видання з посиланням на слова очевидців повідомляє, що поліція провела контрольований підрив підозрілої сумки, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.