Правоохоронці перевіряють наявність вибухівки у Центральному залізничному вокзалі у Києві

Правоохоронці перевіряють інформацію про наявність вибухових речовин у будівлі столичного Центрального залізничного вокзалу через повідомлення про замінування.

Як передає кореспондент УНІАН, головний вхід до будівлі огороджено.

Біля входу чергує кілька працівників поліції. Крім того, стоять пожежний та поліцейський автомобілі, а також машина швидкої медичної допомоги.

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За словами поліцейських, перевірка триває вже близько 40 хв.

Водночас рух потягів здійснюється за розкладом.

Пасажирів просять заходити до будівлі вокзалу не через центральний вхід, а через підземний перехід.