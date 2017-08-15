Іран пригрозив вийти з угоди про ядерну програму в разі нових санкцій США

Іран може вийти з ядерної угоди зі світовими державами "за лічені години", якщо Сполучені Штати введуть нові санкції. Про це у вівторок повідомив президент Ірану Хасан Роухані, передає Reuters.

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"Якщо Америка має намір повернутись до досвіду (введення санкцій), Іран, беззаперечно, повернеться за короткий час - не за тиждень або місяць, а за кілька годин - до умов, більш поширених, ніж було до початку переговорів", - сказав Роухані на засіданні парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня президент США підписав закон про введення нових санкцій проти Росії, Ірану і КНДР. Парламент Ірану у відповідь проголосував за виділення $520 млн на розробку своєї ракетної програми для боротьби з "авантюризмом" та санкціями Вашингтона.

Ядерна угода була підписана у Відні 14 липня 2015 року між Іраном, групою 5+1 (п'ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН: США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією, а також Німеччиною) та ЄС щодо ядерної програми Ірану. Перемовини між Іраном та 5+1 почалися в 2006 році, головною метою було отримати гарантії, що Іран не зможе виробляти ядерну зброю, проте має право збагачувати ядерне паливо для використання у цивільних цілях.