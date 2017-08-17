У Росії заборонили "Свідків Єгови"

Мін'юст Росії включив "Свідків Єгови" в перелік організацій, ліквідованих за екстремізм. Про це повідомляє прес-служба російського відомства.

Верховний суд РФ раніше визнав законною ліквідацію організації "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії", визнавши її діяльність екстремістської. Рішення вступив в законну силу.

У відповідний перелік включений як "Управлінський центр Свідків Єгови в Росії", так і 395 входять в його структуру місцевих релігійних організацій.

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Мін'юст, серед іншого, закидав "Свідкам Єгови" відмову їх адептів від переливання крові. В цілому, на думку міністерства, робота "Свідків" "породжує загрозу захист прав та інтересів суспільства і суспільної безпеки".

Юристи "Свідків Єгови" відкидали всі претензії Мін'юсту, зазначаючи, зокрема, що відмова від переливання крові не є екстремізмом.

"Свідки Єгови" відзначають, що рішення ВС РФ стосується 2277 релігійних груп "Свідків" по країні, що об'єднують 175 тисяч їх послідовників.

Нагадаємо, раніше Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації "Свідки Єгови" на попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською. Правозахисники вважають рішення порушує права людини.