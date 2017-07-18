У Росії Верховний суд підтвердив заборону "Свідків Єгови"

Апеляційна колегія Верховного суду Росії відхилила апеляцію релігійної організації "Свідки Єгови" на попереднє рішення цього суду визнати її екстремістською.

Таким чином, рішення суду про ліквідацію організації і заборону її діяльності в Росії набуло чинності, пише Радіо Свобода.

Таке рішення Верховний суд Росії ухвалив 20 квітня за позовом Міністерства юстиції Росії. Після того почастішали повідомленням про тиск на послідовників цієї релігійної течії.

Правозахисники вважають рішення таким, що порушує права людини.

Читайте такожКадиров пригрозив світу російською ядерною зброєю. Пєскову довелося виправдовувати його

Як припускається, тепер "Свідки Єгови" можуть звернутися до Європейського суду з прав людини, але Росія не вважає себе зобов’язаною виконувати його рішення.

До організації, що заявляє про 170 тисяч вірних у Росії, влада країни давно ставиться з підозрою через її негативну позиції щодо військової служби, виборів чи загалом авторитету влади.

У Росії Конституція офіційно гарантує свободу релігії, але законодавство визначає чотири "традиційні релігії" народів країни – православне християнство, іслам, юдаїзм і буддизм, а інші релігійні течії нерідко зазнають дискримінації.