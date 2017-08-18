У результаті нападу з ножем у Фінляндії загинула одна людина

В результаті нападу з ножем у фінському місті Турку щонайменше одна людина загинула. Про це повідомляє телеканал ABC News в Twitter.

"Щонайменше одна людина загинула, кілька поранені в результаті різанини у фінському Турку", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, поліцейські відкрили вогонь по чоловіку, який до цього вдарив ножем кілька людей, після чого затримали його. Повідомляється, що нападник поранений в ногу.

Інцидент стався на торговій площі Пууторі у центрі міста. Очевидці розповіли, що чоловік напав, зокрема, на жінку з дитячим візочком.

ЗМІ повідомили, що на місці події на площі лежав чоловік без ознак життя, ще дві людини поранені. Фінська поліція посилила заходи безпеки в аеропорту Гельсінкі, а також на залізничних станціях країни.