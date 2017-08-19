У російському Сургуті чоловік влаштував різанину в центрі міста: 8 людей постраждали, вбивцю ліквідували

В Сургуті чоловік напав з ножем на людей, у результаті восьмеро людей постраждали, повідомляється на сайті Слідчого комітету Росії.

За даними відомства, напад стався близько 11.20 за місцевим часом (9.20 за Києвом).

«Чоловік, озброєний ножем, рухаючись на центральній вулиці міста, скоїв напад на перехожих, заподіявши 8 громадянам ножові поранення», — йдеться в повідомленні.

В даний час всі постраждалі госпіталізовані. На місце події прибули правоохоронці.

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Нападник був ліквідований поліцейськими. Порушено кримінальну справу за статтею «Замах на вбивство».

Слідчі і криміналісти регіонального СК працюють на місці події. З'ясовуються мотиви та особу нападника.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомий влаштував різанину у фінському місті Турку.