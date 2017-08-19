В Австрії через ураган обвалився намет на пивному фестивалі, загинуло двоє людей, більше сотні травмовані

У комуні Санкт-Йохан-ам-Вальді у Верхній Австрії через ураган обвалився намет на пивному фестивалі, загинули двоє людей, ще 120 були травмовані.

Усього в наметі перебували 650 осіб, повідомляє агентство APA.

Читайте такожУраган в Москві: повалене дерево заблокувало виїзд із резиденції МедведєваВ результаті обвалення конструкції десятки людей були поховані під брезентом і отримали удари падаючими обломами.

За даними поліції, принаймні 120 осіб отримали поранення, в тому числі 20 отримали важкі травми.