В Австрії через ураган обвалився намет на пивному фестивалі, загинуло двоє людей, більше сотні травмовані
17:45, 19 серпня 2017Світ
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Загинули 19-річна дівчина з Румунії і 28-річний хлопець.
На Австрію надвинувся ураган \ twitter.com/finvarta
У комуні Санкт-Йохан-ам-Вальді у Верхній Австрії через ураган обвалився намет на пивному фестивалі, загинули двоє людей, ще 120 були травмовані.
Усього в наметі перебували 650 осіб, повідомляє агентство APA.
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За даними поліції, принаймні 120 осіб отримали поранення, в тому числі 20 отримали важкі травми.
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