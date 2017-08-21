Зіткнення есмінця США із танкером: 10 моряків вважаються зниклими

Десять моряків ракетного есмінця ВМС США "Джон Маккейн" вважаються зниклими після зіткнення з танкером в районі Сінгапуру. Про це повідомила прес-служба сьомого флоту ВМС США.

"В даний час 10 моряків вважаються зниклими і п'ятеро отримали поранення", - сказано в повідомленні.

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Відзначається, що наразі есмінець власним ходом рухається в напрямку порту.

Як повідомляв УНІАН, ракетний есмінець США USS John S McCain зіштовхнувся з нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії.

Зіткнення сталося у 06:24 за місцевим часом (00.24 за київським), коли військовий корабель заходив у порт у Сінгапурі.