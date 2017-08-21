Маккейн відреагував на інцидент з есмінцем "Джон Маккейн"

Американський сенатор Джон Маккейн відреагував на інцидент з ракетним есмінцем ВМС США John S. McCain («Джон Маккейн»), який названий в честь його батька і діда.

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«Сінді (дружина Маккейна. — ред.) і я молимося за американських моряків на борту есмінця «Джон Маккейн» і вдячні пошуково-рятувальним екіпажам за роботу. Вдячні за роботу пошуково-рятувальних команд», — написав сенатор в твіттері.

Раніше повідомлялося, що американське військове судно зіткнулося з нафтовим танкером біля берегів Сінгапуру. В результаті інциденту постраждали п'ятеро моряків, ще 10 числяться зниклими.

Як зазначалося, розливу палива і нафтопродуктів не сталося.