Маккейн відреагував на інцидент з есмінцем "Джон Маккейн"
Сенатор Маккейн висловив вдячність за роботу пошуково-рятувальних команд.
Американський сенатор Джон Маккейн відреагував на інцидент з ракетним есмінцем ВМС США John S. McCain («Джон Маккейн»), який названий в честь його батька і діда.
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«Сінді (дружина Маккейна. — ред.) і я молимося за американських моряків на борту есмінця «Джон Маккейн» і вдячні пошуково-рятувальним екіпажам за роботу. Вдячні за роботу пошуково-рятувальних команд», — написав сенатор в твіттері.
Раніше повідомлялося, що американське військове судно зіткнулося з нафтовим танкером біля берегів Сінгапуру. В результаті інциденту постраждали п'ятеро моряків, ще 10 числяться зниклими.
Як зазначалося, розливу палива і нафтопродуктів не сталося.
Cindy & I are keeping america's sailors aboard the USS John S McCain in our prayers tonight - appreciate the work of search & rescue crews https://t.co/jzk9giXbfg— John McCain (@SenJohnMcCain) August 21, 2017