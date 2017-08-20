Глава партії ХСС назвав екс-канцлера ФРН Шредера "російським найманцем"

Генеральний секретар партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Андреас Шоєр розкритикував висунення колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера до ради директорів нафтової компанії "Роснефть".

Як передає Deutsche Welle, Шоєр назвав Шредера «російським найманцем».

«Колишній канцлер Шредер робить із себе російського найманця. Його залученість у справи компанії «Роснефть» неприємно попахує, тут змішуються приватні економічні інтереси з політикою», - заявив Шоєр німецькій газеті Bild am Sonntag.

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Уряд Російської Федерації висунув кандидатуру Ґергарда Шредера на посаду нового незалежного директора компанії "Роснефть" в середині серпня. Його ім'я серед семи кандидатів, голосування за яких відбудеться наприкінці вересня. Ця новина викликала критику з боку німецьких політиків і правозахисників. Зокрема, вона лунала і з лав Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), членом якої є Шредер.

Сам колишній канцлер заявив, що буде претендувати на цю посаду.

«Я балотуватимусь, незважаючи на усю критику, яку я вважаю несправедливою», - запевнив Шредер в інтерв'ю швейцарській газеті Blick. Свою заробітну плату незалежного директора в разі затвердження на посаді він оцінює приблизно у 350 тис. доларів (298 тис. євро).

***Шредер з 1998 по 2005 рік очолював «червоно-зелену» урядову коаліцію в Німеччині у складі СДПН та «Зелених». Після відставки в 2005 році у результаті дострокових виборів він очолив наглядову раду, а потім і комітет акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу «Північний потік». У 2016 році Шредер очолив також компанію Nord Stream 2.