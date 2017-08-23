Росія постачає зброю талібам - Тіллерсон

Росія в порушення міжнародних норм і норм Ради Безпеки ООН постачає зброю талібам.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон в ході прес-конференції в Держдепартаменті, передає Голос Америки.

"Росія постачає зброю талібам. Очевидно, що це – порушення міжнародних норм та порушення норм Ради Безпеки ООН. Ми, безумовно, будемо заперечувати проти цього і будемо звертати увагу Росії на це. Якщо хтось має намір постачати зброю, то це повинно робитися через афганський уряд", – заявив Тіллерсон.

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Як зазначив глава зовнішньополітичного відомства США, про чисельність американських військ у Афганістані буде оголошено після прийняття рішення щодо цього. Він підкреслив також, що дипломатичні зусилля США щодо врегулювання конфлікту в цій країні будуть визначатися її умовами.

Тіллерсон зазначив, зокрема, що США зосередяться на боротьбі проти корупції, особливо – в тому, що стосується американської допомоги Афганістану.

Глава Держдепартаменту заявив, що у вирішенні проблем Афганістану візьмуть участь Пакистан та Індія.

Як повідомляв УНІАН, Тіллерсон заявив, що Пакистан повинен припинити надавати притулок терористичним групам. За його словами, Ісламабад має змінити свою політику толерантності терористичних груп у себе вдома, адже це підриває зусилля з налагодження мирного життя в Афганістані.