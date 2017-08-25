Зірки серіалу "Гра престолів" заспівали в караоке (відео)

В популярному музичному шоу "Карпул-караоке" заспівали не менш відомі актриси серіалу "Гра престолів" Софі Тернер і Мейсі Вільямс.

Новий випуск відрізняється від попередніх: це оновлена ​​версія передачі. Тепер за кермом самі гості, які виконують улюблені треки, після чого в Apple Music буде доступний плейлист шоу, - пише GRAZIA.

Нагадаємо, "Карпул-караоке" - це рубрика передачі The Late Late Show з Джеймсом Корденом. Ведучий запрошує до себе в машину знаменитостей, які співають різні пісні, поки той катає їх Лос-Анджелесом.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше з'явився трейлер фінальної серії 7 сезону "Ігри престолів".