Зірки серіалу "Гра престолів" заспівали в караоке (відео)
13:22, 25 серпня 2017Світ
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Актриси Софі Тернер і Мейсі Вільямс взяли участь у відомому музичному шоу "карпула-караоке".
Новий випуск відрізняється від попередніх / скріншот
В популярному музичному шоу "Карпул-караоке" заспівали не менш відомі актриси серіалу "Гра престолів" Софі Тернер і Мейсі Вільямс.
Новий випуск відрізняється від попередніх: це оновлена версія передачі. Тепер за кермом самі гості, які виконують улюблені треки, після чого в Apple Music буде доступний плейлист шоу, - пише GRAZIA.
Нагадаємо, "Карпул-караоке" - це рубрика передачі The Late Late Show з Джеймсом Корденом. Ведучий запрошує до себе в машину знаменитостей, які співають різні пісні, поки той катає їх Лос-Анджелесом.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше з'явився трейлер фінальної серії 7 сезону "Ігри престолів".
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