Біля входу в Босфор розламався навпіл суховантаж, який возив сировину до окупованого Криму (фото, відео)

У ніч з 26 на 27 серпня 2017 року біля входу в протоку Босфор розламався навпіл суховантаж LEONARDO, який неодноразово перевозив ільменіт для заводу "Титан" в окупованому Криму через керченську порт Камиш-Бурун. Про це повідомляє BlackSeaNews.

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Судно йшло в баласті (без вантажу) з Ростова-на-Дону в турецький порт Тузла – після того, як 8 серпня 2017 доставило черговий вантаж 3000 тонн ільменітової руди з турецького порту Самсун в порт Камиш-Бурун. Наразі кормова частина судна перебуває біля турецького узбережжя – доставлена туди турецькими рятувальниками на буксирі.

Старий 42-річний суховантаж радянської споруди (тип Сормовський) у 2011 році був проданий Укррічфлотом турецькому власнику. Із серпня 2015 року - фігурант сирійського чорного списку США, з кінця 2016 - кримського чорного списку "Майдану закордонних справ".

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня в Туреччині поблизу курорту Мармарис затонула туристична яхта. Рятувальники витягли з води вісьмох людей.