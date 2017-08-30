Німеччина побоюється "льодовикового періоду" між РФ і Заходом через нові санкції США

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає, що Вашингтон і його європейські партнери повинні зробити так, щоб нові санкції США, спрямовані проти Росії, не призвели до "нового льодовикового періоду" між Москвою і Заходом.

Про це він заявив після зустрічі 29 серпня у Вашингтоні з Державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, передає Радіо Свобода.

Він відзначив занепокоєння Європи щодо можливих побічних ефектів нового закону про санкції проти Росії, нещодавно прийнятого Конгресом США і підписаного президентом Дональдом Трампом. Закон накладає санкції проти Москви за агресію в Україні та за втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

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"Не повинно бути нового льодовикового періоду між Росією і Заходом", - ці слова Габріеля розміщені на сайті міністерства закордонних справ Німеччини.

При попереднику Трампа Бараку Обамі Сполучені Штати і Європейський союз значною мірою координували санкції проти Москви у зв'язку з захопленням Криму в 2014 році, і в зв'язку з підтримкою збройних сепаратистів на сході України.

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер випустив попередження після того, як Трамп підписав законопроект, в результаті якого європейські енергетичні компанії можуть постраждати від санкцій США. Особливо це стосується тих, хто працює з російськими системами газопроводів, що забезпечують транзит російського газу через Україну в держави-члени ЄС.

Спеціальний представник США щодо України Курт Волкер сказав німецькому телеканалу Deutsche Welle в інтерв'ю, опублікованому 29 серпня, що Вашингтон не піде "над головами українців або за спиною європейців", на будь-яку угоду - тільки щоб забезпечити енергетичну безпеку.