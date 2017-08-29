США обіцяють не домовлятися з Росією "над головами українців або за спинами європейців"

Вашингтон підтримує переговорний процес у "нормандському форматі", але не має намірів ставати його частиною чи очолювати його, заявив спецпредставник США по Україні Курт Волкер у розмові з "Німецькою хвилею".

Читайте такожВідносини між США і Росією залежать від вирішення кризи на Донбасі – ВолкерВолкер запевняє, що Вашингтон не збирається укладати окремої угоди з Росією стосовно вирішення збройного конфлікту на Донбасі, не підключаючи до процесу офіційний Київ та європейські країни. "Цього абсолютно точно не відбудеться. Таких речей немає, і не буде жодної окремої угоди над головами українців або за спинами європейців", - сказав Волкер.

Він повідомив, що напередодні зустрічі з помічником президента Росії Владиславом Сурковим, яка відбулась минулого тижня у Мінську, він перебував у тісному контакті з українського питання з представниками Німеччини та Франції. "США чітко дали зрозуміти, що ми цілком підтримуємо мирний процес у "нормандському форматі". Ми не маємо намірів ставати його частиною або очолювати його", - запевнив Волкер.

Дипломат також наголосив, що Україна є одним з пріоритетних напрямків міжнародної політики адміністрації президента США Дональд Трампа. "Вона є важливою. Є багато інших речей у двосторонніх відносинах США та Росії, які є важливими. […] Є такі міжнародні проблеми, як Сирія та Північна Корея. Вони усі важливі, але Україна є також важливою", - зазначив Волкер. За його словами, Вашингтон вважатиме політику щодо України успішною, якщо буде відновлено її територіальну цілісність та гарантовано безпеку для усіх українців.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Курт Волкер провів у Мінську зустріч за зачиненими дверима з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Під час цієї зустрічі, яка була присвячена українському питанню, сторони, зокрема, домовились знову зустрітись через кілька тижнів.