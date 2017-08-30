Кім Чен Ин про вчорашній запуск ракети: це перший крок до військової операції в Тихому океані

Північна Корея заявила в середу, що вона провела випробування балістичної ракети середньої дальності (БРСД) для протистояння американським та південнокорейським військовим навчанням і в якості першого кроку у військових діях в Тихому океані, щоб "охопити" територію Сполучених Штатів острів Гуам.

Як повідомляє Reuters з посиланням на північнокорейське інформаційне агентство KCNA, лідер КНДР Кім Чен Ин розпорядився вперше провести ракетний пуск зі столиці Пхеньяну та заявив, що для досягнення цілей у Тихоокеанському регіоні має бути здійснено більше вправ.

"Нинішній запуск балістичної ракети, як справжня війна, - це перший крок до військової операції КНА (корейської народної армії – ред.) в Тихому океані та суттєва прелюдія щодо охоплення Гуаму", – заявив Кім Чен Ин.

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Раніше цього місяця Північна Корея погрожувала запустити чотири ракети в море біля Гуаму, де є велика американська військова присутність, після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що КНДР зіткнеться з "вогнем і люттю", якщо це загрожуватиме Сполученим Штатам.

У вівторок КНДР випробувала ту саму ракету Hwasong-12, яку погрожувала використати на Гуамі, але випробувальний політ був здійснений в іншу сторону, у бік японського регіону Хоккайдо.

Трамп, який пообіцяв не дозволяти Північній Кореї розробляти ядерні ракети, які можуть потрапити на материк США, заявив, що світ отримав останній месседж Північної Кореї "голосно і ясно".