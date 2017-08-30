Стихійне лихо у Техасі: у Х'юстоні через мародерства ввели комендантську годину

В американському місті Х'юстон, постраждалому від найбільшої повені за всю історію США, введено комендантську годину. За словами мера Х'юстона Сильвестра Тернера, комендантська година необхідна для боротьби з мародерством, передає Бі-бі-сі.

У результаті проливних дощів, які приніс ураган "Харві", значні частини міста опинилися під водою. Щонайменше 15 людей загинули, багато будинків зруйновано.

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Президент Дональд Трамп у вівторок приїхав в Техас, щоб особисто оцінити масштаби руйнувань.

"Цей ураган, він епічний. Але знаєте, це сталося в Техасі, а Техас з усім може впоратися", - сказав президент.

Раніше рівень води в місцевому водосховищі піднявся до критичного, і вода почала переливатися через дамбу Аддикс.

Введено комендантську годину з півночі до 5 годин ранку за місцевим часом - на невстановлений термін. Під його дію потрапляють волонтери, працівники екстрених служб і люди, яким в цей час треба добиратися на роботу чи з неї.

За словами Тернера, введено комендантську годину для того, щоб запобігти крадіжкам у евакуйованих будинках.

Раніше міська влада повідомляли про випадки мародерства і збройних пограбувань, а також людей, що видають себе за поліцейських.

Свої будинки в місті залишили тисячі жителів. Х'юстон - четверте за розмірами місто США.

У вівторок Національна метеорологічна служба повідомила, що кількість опадів, що випали в Техасі, побила новий рекорд для континентальної частини США. Фахівці зафіксували 132 см опадів з п'ятниці.

Трамп раніше оголосив про введення надзвичайного стану в Техасі та Луїзіані. Ця міра дозволяє надавати екстрене фінансування та робити інші кроки, спрямовані на боротьбу з наслідками стихії.

Урагану "Харві" спочатку було присвоєно 4-у категорію складності, але у міру просування вглиб континенту категорія була знижена до тропічного шторму. Тим не менш, в найближчі дні проливні дощі, як очікується, триватимуть.