"Розмови не вирішать проблему": Трамп про ситуацію із КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовами вирішити ситуацію з КНДР не вдасться. Про це він написав у твіттері.

Читайте такожКім Чен Ин про вчорашній запуск ракети: це перший крок до військової операції в Тихому океані

«США вели переговори з Північною Кореєю і платили отримані здирницьким шляхом гроші протягом 25 років. Розмови — це не рішення!» — написав Трамп.

Напередодні КНДР знову зробила ракетний запуск. Рада Безпеки ООН засудила ракетні випробування КНДР і визнала їх загрозою всім країнам світу.