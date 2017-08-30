"Розмови не вирішать проблему": Трамп про ситуацію із КНДР
16:22, 30 серпня 2017Світ
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За словами Трампа, США "платили отримані здирницьким шляхом гроші протягом 25 років".
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовами вирішити ситуацію з КНДР не вдасться. Про це він написав у твіттері.
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«США вели переговори з Північною Кореєю і платили отримані здирницьким шляхом гроші протягом 25 років. Розмови — це не рішення!» — написав Трамп.
Напередодні КНДР знову зробила ракетний запуск. Рада Безпеки ООН засудила ракетні випробування КНДР і визнала їх загрозою всім країнам світу.
The U. S. has been talking to North Korea, paying and them extortion money for 25 years. Talking is not the answer!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2017
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