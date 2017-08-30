"Розмови не вирішать проблему": Трамп про ситуацію із КНДР

16:22, 30 серпня 2017
Світ
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За словами Трампа, США "платили отримані здирницьким шляхом гроші протягом 25 років".

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовами вирішити ситуацію з КНДР не вдасться. Про це він написав у твіттері.

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«США вели переговори з Північною Кореєю і платили отримані здирницьким шляхом гроші протягом 25 років. Розмови — це не рішення!» — написав Трамп.

Напередодні КНДР знову зробила ракетний запуск. Рада Безпеки ООН засудила ракетні випробування КНДР і визнала їх загрозою всім країнам світу.

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Теги: #ракетні випробування КНДР#Трамп про КНДР#Трамп про ракетні запуски