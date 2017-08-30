Радбез ООН назвав ракетні запуски КНДР "серйозною загрозою для всього світу"

Рада Безпеки ООН, скликана на екстрене засідання у зв'язку з запуском КНДР балістичної ракети Хвансон-12, назвала подію «серйозною загрозою для безпеки всього світу». Про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками зустрічі.

Читайте такожКім Чен Ин про вчорашній запуск ракети: це перший крок до військової операції в Тихому океаніБалістичні випробування Північної Кореї в заяві кваліфікуються як «обурливі дії», які повинні бути «негайно припинені». Рада Безпеки ООН вимагає від КНДР «повним, таким, що піддається перевірці і необоротним чином» відмовитися від усієї наявної в арсеналі країни ядерної зброї та існуючих ядерних програм, негайно припинити всі пов'язані з ними заходи і надалі не робити ніяких випробувань або провокацій.

Як повідомляв УНІАН,північнокорейська ракета була запущена 29 серпня. Вона пролетіла над північною частиною Японії в районі острова Хоккайдо. Це перший бойовий пуск ракети по подібній траєкторії, досі таким чином запускалися лише космічні ракети-носії. У липні влада КНДР заявила про готовність завдати ракетами цього типу удару в район острова Гуам, де розташовані військові бази США.

Відразу після запуску прем'єр Японії Сіндзо Абе обговорив ситуацію з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками телефонної розмови він повідомив, що сторони домовилися посилити тиск на КНДР. Раніше Трамп припустив військове вирішення північнокорейської проблеми.