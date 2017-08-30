Радбез ООН назвав ракетні запуски КНДР "серйозною загрозою для всього світу"

08:23, 30 серпня 2017
Світ
12 0

Радбез вважає запуски "обурливими діями", які повинні бути "негайно припинені".

REUTERS

Рада Безпеки ООН, скликана на екстрене засідання у зв'язку з запуском КНДР балістичної ракети Хвансон-12, назвала подію «серйозною загрозою для безпеки всього світу». Про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками зустрічі.

Читайте такожКім Чен Ин про вчорашній запуск ракети: це перший крок до військової операції в Тихому океаніБалістичні випробування Північної Кореї в заяві кваліфікуються як «обурливі дії», які повинні бути «негайно припинені». Рада Безпеки ООН вимагає від КНДР «повним, таким, що піддається перевірці і необоротним чином» відмовитися від усієї наявної в арсеналі країни ядерної зброї та існуючих ядерних програм, негайно припинити всі пов'язані з ними заходи і надалі не робити ніяких випробувань або провокацій.

Як повідомляв УНІАН,північнокорейська ракета була запущена 29 серпня. Вона пролетіла над північною частиною Японії в районі острова Хоккайдо. Це перший бойовий пуск ракети по подібній траєкторії, досі таким чином запускалися лише космічні ракети-носії. У липні влада КНДР заявила про готовність завдати ракетами цього типу удару в район острова Гуам, де розташовані військові бази США.

Відразу після запуску прем'єр Японії Сіндзо Абе обговорив ситуацію з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками телефонної розмови він повідомив, що сторони домовилися посилити тиск на КНДР. Раніше Трамп припустив військове вирішення північнокорейської проблеми.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетні випробування КНДР
Теги: #запуск ракет КНДР#оон запуск ракети#кндр загроза світу