Коаліція США не виключила ударів по евакуйованим бойовикам ІД

Коаліція на чолі з США не виключила можливого удару по конвою з бойовиками «Ісламської держави», який попрямував у бік Східної Сирії з прикордонної з Ліваном території, повідомляє Associated Press.

Представник коаліції полковник Райан Діллон повідомив агентству, що вони вже атакували невеликий міст і зробили яму в полотні дороги, щоб перешкодити бойовикам поїхати ближче до кордону з Іраком.

«Ми стежимо за їх переміщеннями і місцеположенням в реальному часі», — підкреслив він.

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При цьому Діллон додав, що коаліція «не виключає ударів по бойовиках ІД у цьому конвої».

За даними активістів сирійської опозиції, конвой все ще перебуває на території влади Сирії на сході країни.

Бойовики ІД покинули територію на кордоні з Ліваном в рамках домовленості з «Хезболлою». Угода дозволяє терористам доїхати до утримуваної ІД території поблизу кордону з Іраком.