Зірку 90-х співачку Лінду збила вантажівка в центрі Москви – росЗМІ

Співачку Світлану Гейман, відому під творчим псевдонімом Лінда, збила вантажівка в центрі Москви.

Як повідомило РИА Новости джерело в екстрених службах російської столиці, вона госпіталізована.

Раніше в прес-службі столичного управління ДАІ розповіли, що вантажівка в центрі Москви збила двох людей і втекла. Як повідомив пізніше т.в.о. начальника прес-служби ГУМВС Юрій Тітов, водій вантажівки був затриманий.

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"Одна з двох постраждалих — Світлана Львівна Гейман, співачка. Госпіталізована в НДІ імені Скліфосовського", — сказав співрозмовник агентства.

Її стан він не уточнив.