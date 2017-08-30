Зірку 90-х співачку Лінду збила вантажівка в центрі Москви – росЗМІ
23:27, 30 серпня 2017Світ
1 0
Водій вантажівки був затриманий, співачку Лінду "швидка" відвезла в НДІ імені Скліфосовського.
Про стан співачки поки невідомо / фото ivona.bigmir.net
Співачку Світлану Гейман, відому під творчим псевдонімом Лінда, збила вантажівка в центрі Москви.
Як повідомило РИА Новости джерело в екстрених службах російської столиці, вона госпіталізована.
Раніше в прес-службі столичного управління ДАІ розповіли, що вантажівка в центрі Москви збила двох людей і втекла. Як повідомив пізніше т.в.о. начальника прес-служби ГУМВС Юрій Тітов, водій вантажівки був затриманий.
Читайте такожУ центрі Москви в одному з кафе сталася перестрілка: дві людини загинули, вісім постраждали
"Одна з двох постраждалих — Світлана Львівна Гейман, співачка. Госпіталізована в НДІ імені Скліфосовського", — сказав співрозмовник агентства.
Її стан він не уточнив.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter