У Москві госпіталізовано актора Армена Джигарханяна

Народний артист СРСР Армен Джигарханян в п'ятницю був госпіталізований до реанімації кардіологічного відділення Науково-дослідного інституту швидкої допомоги ім. Скліфосовського, повідомили ТАСС в інституті.

"Він лежить в кардіовідділенні, в реанімації для хворих з інфарктом", - сказали в інституті.

Раніше в довідковій швидкої допомоги підтвердили, що Джигарханян госпіталізований.

"Він доставлений в інститут швидкої допомоги ім. Скліфосовського", - сказали в довідковій.

В середині лютого актора госпіталізували через грип.

Армен Джигарханян народився 3 жовтня 1935 року в Єревані. Він грав в таких культових картинах, як «Здрастуйте, я ваша тітка!», «Місце зустрічі змінити не можна», «Собака на сіні», «Ширлі-мирлі».

У лютому цього року стало відомо, що актор втретє одружився. Його дружиною стала 36-річна Віталіна Цимбалюк-Романовська.