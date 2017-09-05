Питання з КНДР може бути вирішене тільки мирним шляхом - Меркель
17:03, 05 вересня 2017Світ
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За словами Канцлера Німеччини Ангели Меркель, в даному питанні може бути тільки мирне, дипломатичне рішення.
Ангела Меркель / REUTERS
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що міністри закордонних справ Європейського союзу обговорять питання про подальші санкції проти Північної Кореї, повідомляє Reuters.
«Ядерні випробування Північної Кореї є грубим порушенням всіх міжнародних норм», — сказала Меркель.
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За її словами, в даному питанні, може бути тільки мирне, дипломатичне рішення.
Раніше Меркель і Трамп обговорили ситуацію з КНДР по телефону.
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