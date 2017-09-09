Меркель вдруге за тиждень закидали помідорами

Канцлер ФРН Ангели Меркель знову зазнала атаки своїх ідейних супротивників під час передвиборної компанії. Про це пише німецьке видання Der Spiegel, передає 112.ua.

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Цього разу атаки помідорами зазнав автомобіль, на якому канцлерін під'їхала до місця зустрічі з виборцями. Інцидент стався в місті Вольгаст.

Згідно з інформацією видання, помідори полетіли від близько 150 прихильників правих політичних сил - "Альтернативи для Німеччини" (АдГ) і Націонал-демократичної партії Німеччини. Крім того, вони зустріли главу кабміну свистом і несхвальними вигуками.

Раніше повідомлялося про те, що схожий інцидент стався 5 вересня в місті Гейдельберг. Там у Меркель, яка стояла на сцені, з натовпу кинули два помідори. Один з них потрапив канцлеру у ліве стегно, інший - у ведучу зустрічі. Меркель відреагувала на подію з посмішкою, а її візит в Гейдельберг продовжився у штатному режимі.