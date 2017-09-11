Клінтон заявила, що більше не висуватиме своєї кандидатури на посаду президента США

Колишній державний секретар США і кандидат в президенти від Демократичної партії Гілларі Клінтон заявила, що більше не буде кандидатом у президенти, але залишиться в політиці, пише Радіо Свобода.

«Як активний політик, то все скінчено. Я не буду кандидатом в президенти», – сказала Клінтон 10 вересня в інтерв’ю телеканалу CBS. Вона додала: «Але я не покінчила з політикою, оскільки в прямому сенсі вірю, що на кону стоїть майбутнє нашої країни».

Клінтон програла республіканському кандидату, а тепер президенту Дональду Трампу на виборах 2016 року.

«Я не могла це сприйняти, не могла думати», – сказала Клінтон, і визнала, що для неї це досі «дуже боляче».

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Клінтон нині активно просуває, зокрема на телебаченні, свою книгу під назвою «Що сталося», в якій вона взяла особисту відповідальність за програш Трампові, а також звинуватила Росію у втручанні в передвиборчу кампанію в США.

69-річна Гілларі Клінтон була державним секретарем США у 2009-2013 роках і вісім років була сенатором штату Нью-Йорк. Її чоловік – 42-й президент США Білл Клінтон.