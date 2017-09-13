Директором зі зв'язків з громадськістю Білого дому призначили колишню модель

Постійну посаду директора зі зв'язків з громадськістю Білого дому отримала 28-річна Хоуп Хікс. Про це повідомила Російська служба ВВС.

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Як відомо, Хікс - давня помічниця Трампа і вже четверта людина, призначена цю посаду з моменту його обрання президентом США. Її попередник Ентоні Скарамуччі пропрацював в цій ролі лише 10 днів.

Раніше вона працювала була директором зі стратегічних комунікацій президента, а до того - прес-секретарем його виборчого штабу. Вважається, що Хікс - одна з найнадійніших помічників Трампа.

Видання повідомляє, що в минулому Хікс працювала моделлю, зокрема у Ральфа Лорена, а пізніше займала посаду прес-аташе модного будинку Іванки Трамп. У 2016 році вона була однією з перших, хто долучився до президентської кампанії Трампа. В її обов'язки входило відповідати на запити преси.

В якості директора зі зв'язків Білого дому її головним завданням буде формулювання тих сигналів, які посилає адміністрація - хоча і не настільки помітним чином, як прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

Кореспондент ВВС у Білому домі Тара Макклевей пише, що, незважаючи на скарги журналістів на нестачу у Хікс досвіду і освіти для такої посади, у такому кадровому рішенні є свої резони.

Нехай Хікс не належить до вашингтонського істеблішменту, проте у неї є безцінна якість - їй довіряє президент. Вона найближча до Трампа людина в його оточенні і знає, як він хоче досягати поставлених цілей. Це хороший базис для людини, якій належить витягувати зв'язки Трампа з громадськістю, вважає журналіст.

Колишній фінансист Ентоні Скарамуччі, призначений на цю посаду в адміністрації Дональда Трампа 21 липня, одразу ж опинився в центрі скандалу, нецензурно облаявши у телефонній розмові з репортером двох колег: свого начальника, тепер вже колишнього главу адміністрації Райнса Прібуса, і радника президента Стіва Бэннона.

Прібус і прес-секретар Трампа Шон Спайсер звільнилися після призначення Ентоні Скарамуччі директором з комунікацій.

За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, рішення про відхід Скарамуччі було прийнято генералом Джоном Келлі відразу після того, як він заступив на посаду голови президентської адміністрації.

Його попередник Майкл Дабкі пішов з посади через три місяці після призначення. Трамп призначив Дабкі на початку березня, щоб реформувати медіастратегію Білого дому. До цього Дабкі займався піар-супроводом кількох політиків-республіканців.

У момент його відставки повідомлялося, що Трамп був незадоволений іміджем Білого дому на тлі розслідування, яке ведеться щодо його передвиборного штабу за підозрою у зв'язках з Кремлем.

Як писало видання Politico, 47-річний Дабкі відмовився говорити про причини своєї відставки: "Причини мого відходу суто особисті, але для мене було великою честю служити президенту Трампу і його адміністрації".

Джейсон Міллер був старшим радником сенатора Теда Круза під час президентської кампанії до того, як перейшов у стан Трампа на підмогу Хоуп Хікс, яка переважно сама займалася питаннями преси. Був директором зі зв'язків з громадськістю тимчасової президентської команди до інавгурації Трампа.