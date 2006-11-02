Грузія платитиме за російський газ найвищу ціну в СНД

Газпром виставив Тбілісі найвищий рахунок за газ в СНД – 230 дол. за тисячу кубометрів, повідомляє газета "Коммерсант`".

Нагадаємо, в нинішньому році Тбілісі одержує російський газ за ціною 110 дол. Щорічні поставки газу до Грузії становлять 1,2-1,5 млрд кубометрів в рік. Вчора ж глава прес-служби Газпрому Ігор Волобуєв підтвердив, що "ціна в 230 дол. відповідає тим пропозиціям, які були зроблені нашим грузинським партнерам". За його словами, контракти ще не підписані.

Якщо ця ціна буде зафіксована, то Грузії доведеться платити більше, ніж в два рази. Враховуючи ціни в СНД, 130 дол. для України і обговорюваних 217 дол. для Латвії і 170 дол. – для Молдавії, запропонована Грузії ціна співставна з цінами для Євросоюзу. Правда, Румунія вже цього року одержує газ по 285 дол., а Болгарія – по 275 дол. Становище Грузії в цьому значенні гірше, ніж у європейських країн, оскільки і Румунія, і Болгарія купують за такими високими цінами тільки 10-20% від загального споживання газу.

Міністр фінансів Грузії вчора пообіцяв, що "уряд вживає заходи, щоб компенсувати населенню різницю в підвищенні ціни на імпорт і тарифами для жителів – шляхом виділення субсидій". У бюджеті Грузії передбачене фінансування заходів щодо поставок газу за пільговими цінами на електростанції.

Тим часом, за інформацією газети "Коммерсант`", Грузія може залишитися найближчої зими зовсім без газу. В цьому випадку енергобезпеку країни повинен підтримати газопровід з Азербайджану, який планується добудувати в грудні. На думку галузевих експертів, потужності газопроводу не вистачить для задоволення всіх потреб республіки, проте він дозволить уникнути колапсу в енергосистемі Грузії. Останнім часом офіційний Тбілісі веде переговори про можливі поставки газу з Ірану і Азербайджану у разі форс-мажорних ситуацій в газопостачанні Грузії.

РБК